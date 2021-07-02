Пояс на талии неизменно стройнит: Пегова выгуляла «мрачное» платье с пышными рукавами

В свои 43 года Ирина Пегова не сидит на изнуряющих диетах. Ее главный секрет — это танцы и активный образ жизни. Еще историк моды Александр Васильев, оценивая стиль актрисы, уточнил, что звезда заметно постройнела и стала более пластичной благодаря ча-ча-ча и чарльстону. Классические танцы благотворно сказались на фигуре экс-возлюбленной Дмитрия Орлова. Более четче стала вырисовываться узкая талия актрисы, она стала грациознее, а главное — избавилась от лишнего веса. И результат на лицо — Ирина светится от счастья, сверкая словно драгоценный бриллиант.

В одной из поездок Пегова выгуляла утонченное монохромное «мрачное»платье. При этом актриса умело подчеркнула стройность, использовав аксессуары. Поясок на талии неизменно стройнит, если правильно расставить акценты. А за счет пышной юбки макси и рукавов-фонариков Ирина смогла добиться нужного эффекта. К тому же, она привлекла внимание и к красивой зоне декольте.

«В таком платье стала казаться еще стройнее», «Без цветочков, горошка и полосок, куда лучше! Такая стройняшка», «Изумительная Иришка! Фигурка на зависть, просто загляденье», «Элегантная грация, хоть на подиум», «Шикарная», «Ну как вами не любоваться?», «Словно королева», — пишут фолловеры.

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