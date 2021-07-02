Обувь стоит заменить на биркенштоки: Климова в «травяных» брюках палаццо допустила модный «ляп»

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала в одном из самых модных костюмов на лето. Стиль знаменитости оценили эксперты портала Teleprogramma.pro.

Эксперты портала Teleprogramma.pro Елена Бестави и Ольга Блок по-достоинству оценили летний аутфит Екатерины Климовой. Актриса сделала ставку на один из самых модных брючных костюмов на лето. Экс-возлюбленная Гелы Месхи не прогадала и с цветовой палитрой, подчеркнув молодость и задор «травяным» зеленым оттенком.

«Екатерина появилась в брючном костюме, силуэт которого уже можно считать новой классикой: прямой жакет в мужском стиле и брюки палаццо. Актриса выбрала ультрамодный оттенок зеленого, который за последние несколько месяцев просто не покидает первые страницы глянца. Но образ выглядел бы еще более модным, если бы вместо футболки навыпуск Екатерина надела бы кроп-топ или бралетт. Также обувь можно было бы выбрать из более актуальных моделей: лодочки с квадратным мысом, босоножки с тонкими ремешками или биркенштоки», — отметила Ольга Блок.

С мнением модного эксперта согласна и имидж-стилист Елена Бестави. А вот, как она оценила аутфит актрисы из теленовеллы «Бедная Настя».

«Очень интересный и не заезженный образ — костюм широкого кроя красивого «травяного» зеленого цвета, футболка прохладного розового оттенка, согласитесь неожиданное сочетание! Оно не оставляет равнодушным, образ хочется рассматривать. Брюки при правильном крое всегда визуально стройнят ноги, какими бы они не были. Поэтому здесь с генетикой Екатерине повезло. Ощущение, что с каждым годом она все моложе и моложе. Такой посыл юношеского озорства в цветовой палитре. Все гармонично. Но если сильно придираться, то минусы найти можно. Например, теплый зеленый — не совсем ее оттенок. Однако при внешности актрисы, это не существенный нюанс», — добавила Бестави.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави — имидж-стилист.

Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

Выступление на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR- менеджера» (апрель 2010). Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012). Серия мастер-классов для фармацевтической компании «Гедеон».

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист.

Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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