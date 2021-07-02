«Всех заклинило от такого»: Пегова в смелом купальнике блеснула фигурой со спины

Ирина Пегова в свои 43 года обладает пышной заметной фигурой. О таких шикарных изгибах тела многие женщины могут только мечтать. При этом в одном из интервью экс-возлюбленная Дмитрия Орлова призналась, что в юности она едва ли могла похвастаться роскошными формами. В детстве она и вовсе была очень худенькой. Однако потом фигура звезды стала округляться во всех нужных местах.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что по типажу в театре Пеговой скорее всего доставались бы роли задорных и веселых девиц, пылких горничных. Однако талант звезды много шире — она доказала, что может играть и драматические роли. Тем более, что благодаря бальным танцам Ирина заметно постройнела, стала гибкой, а ее талия уменьшилась.

На одной из фанатских страничек Ирины Пеговой появились ее летние снимки, которые сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Звезда похвасталась своим лучшим секси-ракурсом со спины, явив идеальную фигуру.

«Всех заклинило от такого», «Челюсть отпала к плинтусу», «Вот вроде бы и не худышка, но какая же она классная», «Все при ней! И ножки, и «сочные» бедра, и пышная грудь! Надо срочно выдать замуж», «Ируся! Вы прелесть», «Только не худейте! Все итак шикарно», — пишут фолловеры.

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