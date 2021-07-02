«Вы для меня святая»: 85-летняя Дружинина расцеловала Добронравова на площадке

Народная артистка работает над продолжением «Гардемаринов» и задействовала в картине звезду сериала «Сваты».

Прославленной актрисе, режиссеру Светлане Дружининой в этом году исполнится 86 лет, но это не мешает ей продолжать снимать фильмы. В настоящее время знаменитый кинодеятель трудится над продолжением легендарных «Гардемаринов». У нее в микроблоге можно найти уникальные закулисные кадры со съемочной площадки. И для работы над новой сценой на площадке появился Федор Добронравов, которому Светлана Сергеевна была несказанно рада.

«1️ июля — красивая дата посредине лета. Именно сегодня к нам на несколько дней присоединился мой любимый Федечка Добронравов», — рассказала режиссер.

Дружинина расцеловала Добронравова и рассказала, что он согласился сыграть в ее картине «Гардемарины.1787» гренадера Степана Новикова – кстати, реального героя Кинбурнского сражения, который спас жизнь Суворова во время боя.

«Как же я мог отказаться? Вы для меня святая, просто святая», — признался Добронравов.

Дружинина напомнила, что впервые Добронравов снялся в ее «Тайнах дворцовых переворотов», причем в нескольких сезонах подряд. С тех пор известность артиста только росла и множилась, а после съемок в сериале «Сваты» он и вовсе стал всенародным любимцем.

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