«Грациозность леопардицы»: 50-летняя Кудрявцева в пышной струящейся юбке подчеркнула стройность талии

Лера Кудрявцева в свои 50 лет обладает стройной и подтянутой фигурой. При этом в одном из интервью телеведущая призналась, что она не может представить свою жизнь без мучных изделий. Даже макароны светская львица готова поедать с хлебом. Кроме того, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова на съемках может полакомиться и чипсами. А на ночь отварить и съесть пельмени. Такой рацион звезду совершенно не смущает, да и на ее точеной фигуре не сказывается. Что Кудрявцева и продемонстрировала на отдыхе. В кадре на курорте телеведущая предстала в летнем костюме под леопард. К нему Лера подобрала яркую сумочку цвета Барби.

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Кудрявцева умело подчеркнула стройность талии и красивую линии декольте, сочетав длинную струящуюся юбку макси с укороченным топом с открытыми плечами и рукавами-буфами. Изюминкой образа стали повязка в леопардовой расцветке и имиджевые очки. Этот кадр не упустили из виду и близкие друзья теледивы. Они с юмором оценили аутфит звезды.

«Лицо такое «довольное», — с юмором отметил Сергей Лазарев. «Фу! Неприятная фотокарточка! Слишком яркая! И еще эти бабочки налетели. Все спасает только грациозность леопардицы…. рррр», — шутил близкий друг теледивы Андрей Разыграев.

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