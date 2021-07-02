Хищное утро: Стриженова в леопардовом платье с рукавами бишоп и акцентным ремнем появилась на съемках

Многие звездные модницы обожают анималистичный принт. Например, «леопард» можно увидеть часто в аутфитах продюсера Яны Рудковской. Известная икона моды, как назвал ее Александр Васильев, последнее время наиболее активно «выгуливает» тотал-луки с хищным принтом. А вслед за ней и другие селебрити – Анна Седокова, а теперь и Екатерина Стриженова.

Ведущая Первого канала появилась в студии утренних новостей в леопардовом платье с рукавами бишоп и акцентным ремнем на поясе. Звезда выбрала струящуюся шифоновую модель, в которой покрасовалась и для подписчиков в микроблоге.

Кстати, хоть анималистичные принты сейчас и в тренде, но стоит знать, какие именно узоры популярны, а какие могут сыграть злую шутку и сделать образ вульгарным. Об этом ранее рассказывала стилист Эвелина Хромченко. Она обратила внимание, что пятнышки на принте должны быть более графичными и менее реалистичными, тогда проблем с восприятием не возникнет.

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