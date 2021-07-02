Любовь и нежность: Подольская показала трогательный поцелуй сыновей от Преснякова

Певица Наталья Подольская с сыновьями Артемом и Иваном улетела в Турцию. Через некоторое время глава семейства Владимир Пресняков порадовал родных своим приездом. И воссоединившись, звезды продолжили отпуск расширенным составом. Каждый день они гуляют, купаются и принимают солнечные ванны.

У Натальи Подольской в этот раз двойная нагрузка — звезда не стала оставлять младшего сынишку, восьмимесячного малыша Ваню, дома. Хотя подверглась критике со стороны некоторых подписчиков за это.

«Без моих детей — это не отдых! Я не могу долго их не видеть, не ощущать их запах, не целовать…Ваня поет такие красивые песни с пальчиком во рту, Тема выдает такие эмоции в аквапарке отеля!!!» — объяснила звезда.

Подольская показала, как старший Артемий любит младшего братика. Шестилетний сын певицы нежно поцеловав в лобик малыша, и папа запечатлел это трогательное общение на память.

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