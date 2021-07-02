«Три мушкетера»: Орбакайте «подловила» на фото, как внучка Пугачевой в саду обнимала Лизу и Гарри

Дети в семье примадонны очень дружны. Примечательно, что девятилетняя Клава Земцова приходится двойняшкам племянницей. А ведь она старше малышей.

На одной из фанатских страничек Кристины Орбакайте в Instagram появился памятный кадр, который ранее сама поп-дива публиковала в личном профиле. Певица «подловила» на фото, как внучка Аллы Пугачевой в саду обнимала двойняшек Гарри и Лизу. Дети в семье примадонны очень дружны. И это при том, что по сути, Клава Земцова, которой уже исполнилось девять лет, приходится малышам племянницей. А ведь она старше их почти на два года.

Детям нравится играть вместе. И когда внучка примадонны гостит у своей именитой бабушки, она устраивает шалости с ее младшими наследниками. Лиза и Гарри растут очень веселыми, любознательными и восприимчивыми. Они играют в салки в большом саду, который прилегает к их особняку. И помогают родителям по хозяйству: весной сажают новые деревца, а осенью срезают веточки у кустарников, убирают листву.

«Три мушкетера», — подписала снимок младших брата и сестры в компании Клавы певица.

В этом году двойняшки окончили первый класс. Они бегло говорят на французском языке, умеют читать, писать и считать. Малыши еще до школы занимались с гувернером. Алла и Максим очень гордятся своими двойняшками.

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