«Начало всей моей оставшейся жизни»: экс-жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд впервые стала матерью

Знаменитость сама объявила о пополнении и рассказала, как назвала дитя.

35-летняя голливудская актриса Эмбер Херд, которая прославилась, пожалуй, не столько своими ролями в кино, сколько скандалами и бесконечными судами с экс-мужем, звездой Голливуда Джонни Деппом, сообщила поклонникам в микроблоге счастливую новость. Минувшей весной у нее появился ребенок.

«Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало всей моей оставшейся жизни», — сообщила звезда.

Первенца актрисе выносила суррогатная мама. Ребенка Херд, по ее признанию, захотела еще 4 года назад – в самый разгар бракоразводного процесса с Деппом. И теперь ее мечта исполнилась. Девушка опубликовала трогательное фото у себя в аккаунте, и его можно посмотреть здесь.

Напомним, Эмбер Херд вышла замуж за Джонни Деппа в 2015 году, после совместных съемок в фильме «Ромовый дневник». Но спустя два года актриса подала на развод, обвинив прославленного супруга в избиениях и рукоприкладстве.

Процесс один за другим рушил карьеру Деппа. Но входе разбирательств публика узнала, что сама актриса – не такая уж белая и пушистая жертва, какой хотела казаться.

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