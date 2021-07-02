«А говорят, я выпендриваюсь»: владеющий роскошным замком Галкин остался в шоке от жилья Банщиковой

Актриса пришла на передачу к шоумену и поведала о своем жилище.

Телеведущий Максим Галкин давно живет в настоящем замке в деревне Грязь. Он его построил специально для Аллы Пугачевой и их будущих детей. В настоящее время глава семейства с удовольствием показывает и рассказывает, как обустроена его «крепость», а также хвалится роскошным садом, который они с Аллой возделывают вместе.

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Только вот, как оказалось, не один Галкин с Пугачевой живут в роскоши. В гости к телеведущему на программу «Сегодня вечером» пришла актриса Анна Банщикова, звезда сериала «Ищейка». Она рассказала о своем жилье.

«Я живу в загородном поселке. В квартире, но за городом», — объяснила актриса.

«Таунхауз, говори по-русски», — не сразу, но понял Галкин. И взглянул на «деревню» Банщиковой: «Это ты там живешь?! Это у нас в стране? А что это говорят, что я когда показываю свой замок, то я выпендриваюсь?!» — шокированно произнес шоумен.

Оказалось, что Банщикова живет в загородном элитном поселке. Ее дом, больше похожий на готический замок, насчитывает четыре этажа и состоит из шести квартир. «самое главное, что у нас из окна видно озеро», — скромно отметила актриса.

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