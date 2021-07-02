С акцентом на пышные бедра: Каменских в откровенном красном платье с разрезами и бахромой появилась перед публикой

Певица Анастасия Каменских, прославившаяся благодаря участию в дуэте «Потап и Настя», давно занимается сольным проектом. Девушка поет на испанском и покоряет Европу, параллельно выступая для местной публики, которая ее просто обожает.

Накануне красотка выступила на одной из открытых площадок. Для выхода на сцену звезда облачилась в эффектное красное платье-бюстье с откровенным декольте и двумя разрезами по бокам, которые приоткрывали окружающим пышные бедра певицы. Внимание к этим местам дополнительно привлекал декор в виде бахромы и страз.

Каменских после недавнего похудения старается носить минимум одежды. Девушка то и дело интригует подписчиков в микроблоге снимками в бикини, крошечных топах и мини-шортиках, чем подогревает интерес к себе и своему творчеству.

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