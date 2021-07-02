«А то фото все в профиль или спиной»: Яна Рудковская сообщила, когда покажет личико малыша Арсения

В июне светская львица Яна Рудковская завела младшему сыну от Евгения Плющенко Арсению личный микроблог. Малышу нет еще и годика, но он уже знаменит и имеет более 20 тысяч фолловеров.

Аккаунт Арсения ведет сама Яна. Она от его лица общается с подписчиками, которые ежедневно задают массу вопросов. И решила в новой публикации ответить на самые часто задаваемые. Например, на кого похож младшенький. Или когда, наконец, покажут личико Арсения. «А то фото все в профиль или спиной», — процитировала вопрос Рудковская.

«Нам кажется, что Сеня похож очень на Женю и на маленького Сашу. Личико будем показывать после выхода журнала с большой историей, где расскажем как появился Сеня», — пообещала Рудковская.

В июне после крестин Арсения мама с папой перестали особо скрывать лицо. Но по-прежнему стараются держать интригу и намерены впервые показать портрет сынишки в глянце. И журнал выйдет в свет в конце июля.

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