Стройная и статная: 65-летняя Долина в облегающем черном платье поразила многих своей элегантностью

Несколько дней назад многочисленные поклонники Ларисы Долиной облегченно выдохнули – звезда вышла на связь и объявила, что с ней все хорошо. Она быстро пошла на поправку, тест на коронавирус отрицательный, и певица уже готова к работе и собирается на витебский «Славянский базар».

В микроблоге, который, кстати, знаменитость ведет лично, она показала кадры из своего нового проекта – она записала видео на песню «Дочка моя». 65-летняя певица позировала в черном облегающем платье, подчеркивающем ее стройную статную фигуру.

«Боже, какая вы красивая!», «Дива!», «Не перестаю восхищаться этой женщиной», «Лариса Александровна, вы супер элегантны», «Лариса Александровна,вы великолепны,похожи на сон в летнюю ночь-настолько приятно на вас смотреть,что не хочется просыпаться.Ваша улыбка словно летний луч солнца…Согревает и ослепляет одновременно!», «Богиня», «Как же вам статность к лицу», — поразились восторженно некоторые фолловеры.

Сама Лариса Долина, действительно, после болезни быстро восстановилась и вновь готова радовать фанатов своей красотой и цветущим видом.

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