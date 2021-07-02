Стильный отпуск: Марина Юдашкина в клетчатом макси-платье посетила выставку цветов в Милане

В период отпусков многие отечественные селебрити выбрались в Италию. Например, на озере Комо отдохнула Ольга Бузова. По Риму в настоящее время путешествует блогер Настя Ивлеева. А накануне в Милане отметились Валентин Юдашкин с женой Мариной.

В период пандемии поток туристов в одном из самых популярных итальянских городов очень упал. И супруги Юдашкины смогли насладиться красотой Миланского собора практически в уединении.

«По дороге домой заехали в Милан, попали на Арт-выставку из цветов, 5 мин удовольствия и красоты!», — сообщила светская львица.

Для поездки в Милан Марина Юдашкина выбрала длинное черное платье в крупную клетку. К слову, жена кутюрье очень часто выгуливает наряды авторство своего мужа. Например, на озере Комо, где отдыхали модельер и его супруга, прошел показ коллекций Cartier. И Марина Юдашкина блистала на вечере в серебристом вечернем шелковом платье с драпировкой и жемчугом на талии.

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