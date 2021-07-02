Солнце, море, пляж: Подольская в мини-сарафане с крупным цветочным принтом вышла на прогулку

Когда в столице установилась изнуряющая жара, многие знаменитости в поисках свежести поспешили ближе к морю. Например, Яна Рудковская улетела в Сан-Тропе, Валентин и Марина Юдашкины – на озеро Комо в Италию, Светлана Бондарчук – на Черное море в Крым.

Семейство Владимира Преснякова и Натальи Подольской полным составом махнуло на Средиземное море в Турцию. Отличный климат, горный пейзаж и теплое море в Кемере подкупили звезд своим гостеприимством, и они нисколько не пожалели, что смогли выбраться в отпуск.

На вечерний променад Наталья Подольская нарядилась в мини-сарафан с крупным цветочным принтом. Семейное фото, которое сделала красотка с мужем и старшим сыном, появилось в микроблоге Преснякова.

«Здесь без фильтров», — подписал фото глава семейства. И поклонники в комментариях отметили: «Для счастья фильтры не нужны! Его и так видно».

Кстати, что касается цветочного принта, то сейчас самое время для этого летнего и легкого орнамента. В нем отметились многие звезды, причем, выбирают его не только на море, но и для городских прогулок.

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