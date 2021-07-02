«Солнце вам в ленту»: Максим Галкин со своей фирменной прической покрасовался перед поклонниками

Шоумен Максим Галкин на пару дней улетал в Европу по работе. Ему удалось посетить три страны, а также выкроить время на отдых и досуг – муж Пугачевой побывал на экскурсии в нескольких музеях, отметился на тихих безлюдных улочках Старого Света и отправил видеопривет подписчикам микроблога.

По возвращении из поездки шоумен отметился в соцсети, показывая, что с ним все хорошо. «Солнце вам в ленту», — написал Галкин, имея в виду себя. Более того, по наблюдению некоторых фолловеров, телеведущий стал еще кудрявее и краше.

«Ты и вся твоя семья -солнце», «Кучерявое такое солнце», «Так это Вы-огненный шар?», «Солнце Максим», «Очень красивое фото», «Как мальчишка», «А солнце, это видимо, вы Максим?!», «Солнечный Максим», «Вам очень идут Ваши родные кудряшки!», — пишут в комментариях.

А между тем, шоумен не так давно отметил свой 45-й день рождения. Торжество по случаю юбилея выдалось таким грандиозным, что его обсуждают до сих пор.

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