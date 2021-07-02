Стиль саванны: Бузова в кроп-топе на шнуровке и шортиках цвета лайма отметилась на прогулке

Телеведущая Ольга Бузова на целый месяц покинула Москву, чтобы принять участие в новом проекте телеканала ТНТ, который сейчас снимается в Африке. Певица уже приоткрыла завесу тайны шоу, которое ждет телезрителей в новом сезоне. Съемки каждый день, но теледива привыкла быть в режиме нон-стоп и даже успевает отдохнуть и насладиться красотой саванны.

Для прогулки по дикой природе Бузова нарядилась в миниатюрный костюмчик, состоящий из кроп-топа с кружевами и на завязках, а также шортики с завышенной линией талии. Девушка много позировала для видео, а затем запечатлелась на фото во всей красе.

«Какие ноги», «Как кукла барби..красотка..идеальна… и природа божественна… спасибо что открываешь нам новые страны», «Красотуля», «Хочу чтобы перекрасилась в брюнетку!», — пишут поклонники.

Кстати, в Африку Бузова полетела преображенной – девушка в очередной раз сменила имидж, перекрасившись в блонд и нарастив длинные локоны. До этого она была шатенкой.

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