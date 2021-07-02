Фигура на зависть: 52-летняя Бондарчук позировала в вязаном мини-бикини на морской прогулке

Многие звезды сейчас проводят свои долгожданные отпуска на море. Например, певица Наталья Подольская отдыхает на турецком курорте Кемере вместе с семьей -мамой, мужем и двумя детьми. В путешествии находится продюсер Яна Рудковская. Она наслаждается гостеприимством Сан-Тропе, а затем намерена отправиться в Италию. Где, кстати, уже несколько дней пребывают супруги Юдашкины. Марина и Валентин проводят отпуск на озере Комо.

А вот модель и светская львица Светлана Бондарчук отдала предпочтение отечественному курорту. Бывшая жена режиссера уже вторую неделю отдыхает в Крыму вместе с мужем и друзьями и регулярно постит в микроблоге моменты своего отпуска.

Само собой, на отдыхе Бондарчук много времени проводит в воде. На сей раз инстадива отправилась на морскую прогулку по водной глади Черного моря и запечатлела себя на память об этом мгновении. 52-летняя красотка позировала на камеру в вязаном бикини, демонстрируя свою отличную фигуру на зависть хейтерам.

Бондарчук очень пристально следит за своей физической формой и регулярно занимается йогой. Она и мужа своего, дизайнера Сергея Харченко, приобщила к практике, и часто можно увидеть, как они тренируются вместе.

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