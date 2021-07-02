Леди в белом: Татьяна Навка дополнила монохромный образ длинной шифоновой накидкой в цветочек

Фигуристка вышла на лед «Сочи Парка», чтобы представить свое новое шоу.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с окончанием спортивной карьеры не распрощалась со льдом, а продолжила трудиться. Она создала собственное шоу, в котором принимают участие выдающиеся фигуристы страны, и теперь это уже несколько сказочных мюзиклов для зрителей всех возрастов. Накануне постановку «Руслан и Людмила» Навка привезла в Сочи.

В городе-курорте прошла презентация мюзикла с новым составом. Татьяна Навка предстала на публике в монохромном белом образе, накинув длинную шифоновую накидку с цветочным принтом на плечи.

Фигуристка подробно рассказала, что ждет местных зрителей на ее обновленном шоу: «Это единственный раз, когда зрители увидят в одной сказке сразу трех олимпийских чемпионок в роли Людмилы», — заметила звезда льда.

Навка сама исполняет роль Людмилы. Кроме того, она привлекла к выступлению Алину Загитову и Аделину Сотникову – девушки сыграют главную героиню в молодости. А вот Руслан – незаменимый. Его роль исполняет Петр Чернышов, муж актрисы Анастасии Заворотнюк.

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