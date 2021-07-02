«Очень популярный»: Кудрявцева в костюме ультрамодного цвета отметилась в аэропорту

Звезда экрана Лера Кудрявцева в этом году отметила 50-летний юбилей. Но красавице-блондинке возраст нипочем – она всегда выглядела очень молодо, и нынешние года – не исключение. Правильно подобранные наряды – их фасоны, цвета и тренды – помогают телеведущей всегда выглядеть безупречно.

На этот раз красавица Кудрявцева выбрала летний костюм из трикотажа яркого цвета, который ранее телеведущий и эксперт по стилю Александр Васильев назвал ультрамодным – кислотный салатовый. «Он ультрамодный. Он очень популярный», — говорил стилист.

И именно за счет остроты цвет легко рискует стать однодневкой. Но пока этого не произошло, и мы видим салатовый в актуальных грдеробах многих и многих звездных модниц.

А Кудрявцева поддержала яркость образа обувью – она выбрала кислотные кроссовки с ярко-оранжевыми вставками. В таком стильном аутфите телеведущая отметилась в аэропорту со своей семьей. Девушка отправилась на курорт Роза Хутор.

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