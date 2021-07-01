«Этот хомячок – я»: Асмус показала, как выглядела в 16 лет

В детстве Кристина Асмус профессионально занималась спортивной гимнастикой, но позже выбрала карьеру актрисы. Фанатам она показала, как выглядела в 16 лет, как раз в тот период, когда и определялся дальнейший жизненный путь. Снимком, с которого смотрит длинноволосая блондинка, актриса поделилась в своем Instagram.

«Да, этот хомячок — я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване. Поэтому выкладываю фото почетче и поближе», — написала Асмус.

Фанаты пришли в восторг от увиденного.

«Очень даже хороший ребенок! Тебе с щечками больше идет! Как была лапатулька, так и сейчас», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Асмус развелась с шоуменом Гариком Харламовым. В браке они прожили восемь лет. Семилетняя дочь Настя осталась жить с мамой в Подмосковье.

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