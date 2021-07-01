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Дары моря: Рудковская показала, чем питается во время отпуска

Продюсер наслаждается поездкой по странам Европы.

Дары моря: Рудковская показала, чем питается во время отпуска
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

На прошлой неделе Яна Рудковская объявила своим фанатам, что уезжает в отпуск. На этот раз блондинка решила связать свой отдых со странами Европы, причем сразу с тремя. В эти дни она находится во Франции, в Сен-Тропе. В своем Instagram Яна похвасталась морскими деликатесами, которыми питается во время отпуска.

«Как красиво! Нужно стремиться и работать, чтобы не завидовать!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудковская устроила большой праздник по случаю крещения своего младшего сына Арсения. Крестным отцом малыша стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе.  А на днях Арсению исполнилось полгода. К слову, личный профиль в Instagram у мальчика уже есть.

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