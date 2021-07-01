«Ты моя красотка»: Оля Рапунцель нарядила старшую дочку в пудровый плащик для прогулки

Бывшие участники «Дома-2» Оля Рапунцель и Дима Дмитренко сумели построить крепкую семью, в которой подрастают две их дочери — Василиса и София.

Старшей девочке весной исполнилось три года, а младшей в июне был год. У Ольги и Димы нет няни, так что со всеми заботами, связанными с наследницами, они справляются сами.

Рапунцель обожает красиво одевать Василису и Софию. В сторис она часто делится кадрами, на которых показывает дочерей в модных нарядах.

На этот раз Оля Рапунцель вывела на прогулку обеих наследниц. Крупным планом она показала старшую Василису, облаченную в красивый пудровый плащик, салатовые брючки и белые кроссовки.

«Ты моя красотка, — приговаривает мама за кадром. — Иди ко мне, зай. Какие у тебя кроссовочки. Ну-ка, повернись, покажись. Курточка у нее красивая, Микки Маусы на спине».

Стоит добавить, что сейчас семья экс-участников «Дома-2» живет в съемной квартире, но уже готовится к переезду в собственное жилье. На днях Ольга и Дима получили ключи от своей новой «евротрешки» в Москве и сейчас занимаются ее обустройством.

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