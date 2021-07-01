«Прошло время, когда девушки ждали принцев»: Владимир Левкин вышел в свет без супруги Маруси

В столичном ресторане «Гранд Урюк Березка» в Москва-Сити в первый день июля состоялась презентация клипа на новую песню автора и исполнительницы Леси Кир «Я пропала, мама».

На светское мероприятие были приглашены звезды шоу-бизнеса, представители прессы и друзья вокалистки.

Отметился на презентации и экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Он появился на светском мероприятии в одиночестве. Жена музыканта Маруся не смогла его сопровождать, поскольку находится на отдыхе в Крыму.

Для появления на публике Владимир Левкин облачился в стильный кардиган цвета топленых сливок, брюки из разбеленного денима и футболку, дополнив образ шарфом в нюдовых тонах.

На днях стало известно, что другой экс-солист группы «На-На», 50-летний Владимир Политов женился на своей поклоннице, которая на 24 года моложе избранника. Для 54-летнего Левкина такое положение вещей вполне нормально. Он сам когда-то выбрал в жены свою поклонницу Марусю, с которой уже много лет счастлив в браке.

«Сейчас прошло время, когда девушки ждали принцев. Теперь они сами развиваются», — заметил Владимир Левкин.

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