«В процессе переговоров»: экс-жена нового мужа Макеевой планирует строить карьеру на ТВ

До знакомства с Анастасией Макеевой бизнесмен Роман Мальков шесть лет жил в Словении. Там у него была семья — четверо детей и жена Светлана. После развода старший сын, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву, а трое младших наследников остались с мамой в Любляне. Там у Светланы Мальковой своя школа рисования, однако многодетная мама уже собралась строить карьеру на телевидении. Об этом она заявила в своем микроблоге, отвечая на вопросы подписчиков.

«В процессе переговоров», — коротко отметила Малькова.

При этом она добавила, что не планирует возвращаться в Россию. Женщина планирует летать на съемки из Словении в Москву.

Смотрите также: