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«В процессе переговоров»: экс-жена нового мужа Макеевой планирует строить карьеру на ТВ

Об этом мать четырех детей объявила в своем микроблоге.

«В процессе переговоров»: экс-жена нового мужа Макеевой планирует строить карьеру на ТВ
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

До знакомства с Анастасией Макеевой бизнесмен Роман Мальков шесть лет жил в Словении. Там у него была семья — четверо детей и жена Светлана. После развода старший сын, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву, а трое младших наследников остались с мамой в Любляне. Там у Светланы Мальковой своя школа рисования, однако многодетная мама уже собралась строить карьеру на телевидении. Об этом она заявила в своем микроблоге, отвечая на вопросы подписчиков.

«В процессе переговоров», — коротко отметила Малькова.

Скриншот: instagram.com/svetamalkova

При этом она добавила, что не планирует возвращаться в Россию. Женщина планирует летать на съемки из Словении в Москву.

Скриншот: instagram.com/svetamalkova

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