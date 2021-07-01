«Поделимся нашими планами»: Оля Рапунцель продает квартиру, которую выиграла на «Доме-2»

Экс-участница намерена добавить денег, чтобы приобрести более просторное жилье в столице.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в свое время за победу в конкурсе «Человек года» на проекте получила в подарок квартиру в Одинцово.

Правда ,«однушка» площадью тридцать три квадратных метра не устроила Ольгу. Для ее семьи, состоящей из четырех человек, она тесновата. Так что Рапунцель приняла решение продать подарок проекта. В сторис Instagram Ольга Рапунцель рассказала о грандиозных планах.

«Мы находимся в офисе продаж, — говорит экс-участница реалити-шоу в кадре. — Мы решили купить еще одну квартиру в Москве – «однушку» либо «двушку». Продадим квартиру в Одинцово, добавим, купим еще. Зато потом будем все наши квартиры сдавать и уедем за границу жить!»

От своей идеи и открывающихся при этом возможностей Оля Рапунцель просто визжит от счастья.

Напомним, не так давно Дима Дмитренко и Оля Рапунцель получили ключи от своей новой квартиры в Москве. Сейчас семья готовится к переезду из съемного жилья в свою комфортабельную «евротрешку».

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