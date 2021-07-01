Надежное плечо: Альбина Джанабаева нежно прильнула к Валерию Меладзе, прикрыв глаза от нежности

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева и ее супруг, известный исполнитель Валерий Меладзе запустили в Instagram целый сериал, в котором рассказывают о тяжелой доле молодых родителей.

Лейтмотивом коротеньких видео пары стал вечный недосып, который испытывают, преимущественно, мамы, а иногда и папы малышей.

С момента появления на свет дочери звездных супругов Агаты в Сети появилось уже несколько забавных роликов, на которых Альбина и Валерий предстают измученными, с синяками под глазами…

На этот раз Джанабаева поделилась в микроблоге видео, которое сконструировано из кадров, на которых Альбина и Валерий спят на ходу.

Вот они на фестивале «Жара» улучили минутку и прикорнули, облокотившись друг на друга. Молодая мама сладко прикрыла глазки, прильнув к плечу мужа. Вот Альбина спит, пока ей делают макияж, вот она задремала в машине.

«Когда ты родитель младенца, то особенно ценишь каждую свободную минуту», — подписала вокалистка забавное видео.

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