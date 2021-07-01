Превращается в копию мамы: Екатерина Климова запечатлелась в бассейне с дочкой от Гелы Месхи

Пятилетняя Белла все больше становится похожей на свою звездную родительницу.

43-летняя Екатерина Климова – востребованная актриса и заботливая мама четверых детей, у звезды две дочери и столько же сыновей. Как только у Екатерины Климовой выдается свободное время, она старается посвятить его детям.

Так, актриса сходила в бассейн вместе с младшей дочкой Беллой, которую родила в браке с актером Гелой Месхи.

Звездная мама поделилась в сторис микроблога совместным фото с пятилетней дочкой. Обе погрузились в воду так, что видны только головы. Но зато на снимке прекрасно видно, что Белла, подрастая, превращается в копию своей красавицы-мамы – те же глаза, губы, нос, овал лица и даже брови.

Но как выяснилось, Екатерина Климова пришла в бассейн не только для релакса, она сопровождает Беллу на занятиях по плаванию. На видео звезда запечатлела, как ее наследница в очках и ластах смело прыгает со специальной подставки в воду.

То есть, Белла еще и смелая девочка – тоже в маму!

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