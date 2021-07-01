В память о маме: принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане

В Затонувшем саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане. На мероприятии присутствовали принцы Уильям и Гарри, который приехал из США специально к этой дате. Разработкой идеи братья занимались с 2017 года. А уже в 2019-м в саду начали проводить работы по благоустройству, высадили 4000 цветов, в том числе и любимые незабудки покойной леди Ди. Открытие памятника приурочили ко дню рождения принцессы Уэльской. 1 июля ей исполнилось бы 60 лет.

«Мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые изменили к лучшему бесчисленное количество жизней. Мы хотели бы, чтобы она была с нами и надеемся, что эта статуя останется символом ее жизни и наследия», — обратились братья к публике со страницы Instagram герцогов Кембриджских.

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Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. На тот момент она была в разводе с принцем Чарльзом. Уильяму и Гари было всего 15 и 12 лет, соответственно.

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