И это мама троих детей: 38-летняя Алсу в оливковых шортиках умело подчеркнула длину ног

В свои 38 лет Алсу не только построила головокружительную сольную карьеру, она также трижды стала мамой. У поп-дивы есть две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Младшая из наследниц артистки уже пошла по стопам звездной мамы. Микелла принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале и дошла до финала в команде украинской исполнительницы Светланы Лободы.

Летние деньки Алсу проводит на яхте. Поклонники с трудом могут поверить, что у певицы есть трое детей, выглядит она моложаво и обладает стройной фигурой, красоту которой не устает подчеркивать. Так, поп-дива примерила ультрамодный костюм в спортивном стиле. Артистка облачилась в толстовку и мини-шортики оливкового оттенка. При этом певица умело скорректировала фигуру, сделав ставку на тонкие щиколотки и бронзовый загар.

«Какая она милашка», «Ножки идеальные», «Стройная! И у нее трое детей?! Не верим», «Ножки — бомба! Ну как можно сохранить такую стройность? Массаж, диета?!», «Залюбовались вашей красотой, идеальная просто», «Роскошная и элегантная, пусть и в мини-шортиках», «Самая любимая», — написали фолловеры.

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