Фанатка, объявившая рыжего из «Иванушек» отцом своего сына, разводит людей на деньги

Олеся Сазыкина раскрутилась после участия в телевизионных ток-шоу, а теперь вовсю пользуется своей популярностью.

Больше года назад на ТВ замелькало имя сорокалетней женщины Олеси Сазыкиной. Она приходила на ток-шоу, показывала совместные фотографии с солистом группы «Иванушки» Андреем Григорьевым-Апполоновым и утверждала, что он является отцом ее сына Германа.

Рыжий «Иванушка» от знакомства с дамой, как и отцовства, открещивался, да и анализ ДНК показал, что вероятность родства у мальчика со звездой — ноль процентов. Но Олесю это ничуть не смутило, она продолжила ходить по ток-шоу, рассказывая детали романа с Григорьевым-Апполоновым, который существовал только в ее воображении.

Приятельница Сазыкиной рассказала журналистам, что та всегда была одержима группой «Иванушки».

«У родителей клянчила деньги и ездила за ними по всей стране, — на условиях анонимности поделилась женщина с kp.ru. — Караулила после концертов. Вот откуда фотографии, которые она показывала на ток-шоу. Сына она родила в законном браке. У Германа фамилия отца — Павлов. С мужем они прожили почти пять лет. После развода Леся придумала эту историю с «рыжим» для своего пиара. Она сама мне об этом говорила. Когда она стала письма писать на телеканалы, я просила ее о сыне подумать, каково ему будет весь этот бред смотреть».

Подруга рассказала, что, раскрутившись, Сазыкина начала зарабатывать деньги на своем имени.

«Она звонит знаменитостям, просит помочь деньгами на лечение детей. Но только суммы эти звезды переводят не напрямую родителям больных малышей, а Олесе. Подозреваю, что часть денег она оставляет себе. Она ведь официально нигде не работает», — поделилась подруга Сазыкиной.

И таких историй у женщины несколько. Часто Сазыкина представляется журналистом, приходит к людям и обещает за вознаграждение создать общественный резонанс. Обязательств, конечно же, не выполняет.

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