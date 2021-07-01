«Мисс Москва-2021» стала Аля Саламова: что известной о самой красивой девушке столицы

В среду, 30 июня, в столичном Et Ceterа прошло невероятно роскошное мероприятие – 25-й конкурс женской красоты «Мисс Москва-2021». Его ведущей стала обладательница этого звания образца 2015 года Оксана Воеводина, бывшая жена короля Малайзии.

Корону первой красавицы Москвы в этом году завоевала шикарная брюнетка, 23-летняя Аля Саламова, в активе которой уже есть звание «Мисс Рублевская красавица».

«Я безумно счастлива одержать победу в 25-м юбилейном конкурсе «Мисс Москва 20/21». Буду с гордостью носить титул и на этом я не останавливаюсь, дальше больше! Спасибо всем, кто принимал участие, всем жюри и организаторам. Я вас не подведу», — написала девушка на своей страничке в Instagram.

Кстати, микроблог Аля Саламова ведет недавно, что удивительно для девушки ее возраста и исходных данных. Подписчиков у Али меньше двух тысяч, а публикаций пока только восемь.

Самая красивая москвичка призналась, что с детства мечтала стать участницей подобного конкурса.

«У меня есть старшая сестра, а когда я была малышкой, то видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья. И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю, — рассказала Аля Салямова в беседе с «Комсомольской правдой».

Теперь девушка надеется одержать победу на конкурсе «Краса России», которая откроет ей дорогу на «Мисс Вселенная».

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