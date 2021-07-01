«Не желает мириться»: Меган Маркл против воссоединения с монархами

Принц Гарри в эти дни находится в Лондоне. Во дворец он вернулся, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане. Сразу же после церемонии герцог намерен вылететь в Лос-Анджелес, где его ждут жена, сын и новорожденная дочь. К слову, Меган отказалась ехать в Великобританию именно из-за того, что менее месяца назад стала мамой во второй раз. Однако, как отметил королевский эксперт Хьюго Викерс, экс-актриса все равно узнает обо всех разговорах, которые были у Гарри в семье.

«Герцог находится под каблуком у жены. Он должен очнуться, чтобы понять, что происходит. Меган не желает мириться с родными Гарри. Находясь за океаном, он мог ежедневно разговаривать посредством видеосвязи с Уильямом, но не делал этого», — цитирует эксперта Express.

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Напомним, что это второй визит принца Гарри в Лондон в этом году. В Великобританию он прилетал в апреле, чтобы проводить в последний путь своего деда, принца Филиппа. Тогда никаких примирительных шагов между братьями не случилось.

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