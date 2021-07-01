Пахнет сексом: 39-летняя Вера Брежнева подразнила упругой грудью в бикини цвета мандаринов

Трудно поверить, но уже через каких-то полгода экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева перешагнет некий женский рубеж: звезде исполнится сорок лет.

Но годы идут, дочери Веры подрастают и превращаются в роскошных красавиц, а звездная мама между тем запросто может дать им фору. Правильное питание и спорт приводят к ошеломляющим результатам. В свои 39 лет Вера Брежнева свежа как майская роза, стройна и обладает прелестной кожей и формами.

А лето — самое время все это демонстрировать. Вера Брежнева поделилась в сторис Instagram селфи, от которого так и веет сексом.

Звезда запечатлелась во время приема солнечных ванн. Вера облачена в бикини мандаринового оттенка. Правда, себя она показала не в полный рост, а по пояс, сделав акцент на груди.

У лифа, который выбрала Брежнева, очень глубокий вырез, такой, что открывает часть груди, которая не тронута загаром. Кажется, еще чуть-чуть — и певица предстанет топлес. Вероятно, до этого Вера принимала солнечные ванны в более закрытом лифе.

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