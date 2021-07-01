Помнят и любят: как в Лондоне отмечают день рождения принцессы Дианы

Принцесса Диана погибла 24 года назад в автокатастрофе под Парижем. Не случилось той страшной аварии, в этом году она отметила бы свое 60-летие. В день ее рождения, 1 июля, в Кенсингтонском дворце откроют памятник в ее честь. Кроме того, к этому дню в Затонувшем саду – любимом месте отдыха Дианы – были высажены более 4000 цветов. В их числе – незабудки, которые так обожала принцесса Уэльская. Реконструкцию к этому дню там начали проводить еще в 2019 году. Об этом пишет Manchester Evening News.

С раннего утра у ворот Кенсингтонского дворца собираются британцы, чтобы почтить память леди Ди. Шары, цветы, плакаты с ее изображениями и трогательные надписи — все это украшает обширную территорию.

больше по теме Островок среди деревьев: как выглядит место захоронения принцессы Дианы Диана Спенсер погибла в автокатастрофе в 1997 году.

Напомним, что время официальной церемонии открытия памятника — неизвестно. Королевская семья решила провести мероприятие в узком кругу. Принцы Гарри и Уильям впервые встретятся там спустя два месяца.

Смотрите также: