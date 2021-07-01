«Ауф! Эти капельки воды на теле! Соленые?»: Каменских в мокром бикини соблазнила наливным бюстом

Настя Каменских спасается от изнуряющей жары в прохладном бассейне. На свежем соблазнительном снимке возлюбленная рэпера Потапа предстала в лимонном бикини. При этом налипший мокрый лифчик как вторая кожа льнул к упругим прелестям украинской дивы, подчеркивая все соблазнительные округлости ее звездного тела. Поклонники лишились дара речи, увидев «сочную» фигуру артистки и ее пикантные изгибы. Сама поп-дива прикрыла глаза от удовольствия, подставив лицо и плечи ласковому солнышку. Так, словно певица хотела получить нежный поцелуй. Вполне вероятно, что к концу своего отпуска Каменских покроется веснушками от головы до пят.

«Мокренькая! И вершинки вздулись», «Ох, как хорошо-то! Прямо завидуем», «Тепло, бассейн, красотка-брюнетка в воде! А где, простите, Потап прячется?!», «С головой бы нырнуть», «Вся как будто из сахара… вот-вот растает», «Прелестные плечики и гладкая кожа — как поцелуй лета», «Ауф! Эти капельки воды на теле! Соленые?», «Страстная бестия», «Грудь выпятила, попку назад?» — написали фолловеры.

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