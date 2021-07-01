«Самец богомола»: Нагиев в мокрых джинсовых шортах блеснул стальным прессом, втянув живот

Дмитрий Нагиев не перестает удивлять фанатов. На этот раз в личном профиле Instagram телеведущий поделился презабавным пляжным снимком. Артист позировал в воде в мокрых джинсовых шортах в облипку. При этом шоумен блеснул стальным прессом и могучим торсом. Но далеко не все по-достоинству оценили яркий снимок Дмитрия. Нашли и те, кто обратил внимание на то, что Нагиев втянул свой прекрасный животик. Видимо для того, чтобы казаться еще мощнее.

«Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет — я получил благословение. Безумно стыдно, но если вы и дальше хотите любоваться такой красотой, то вот номер карты…» — пошутил Нагие.

«Батюшки! Каков куманек», «Самец богомола», «Приятно, когда мужчины после 50 в такой прекрасной форме!», «С возрастом все лучше и лучше», «Хейтеры скажут — шиномонтаж», «Нагиев в своем репертуаре», «Ты зачем живот втянул? Народ должен видеть правду!», «Красивый и наглый», «Совсем не кормят Диму», «Дмитрий, ну какие карты? Могу вручить наличными», — в той же манеры подкалывают шоумена фолловеры.