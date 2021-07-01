«Там любовь, навсегда, навеки»: знакомая Киркорова вспомнила его отношение к Пугачевой

Многих зрителей, наверняка, интересует вопрос: почему после брака с Аллой Пугачевой знаменитый певец Филипп Киркоров так ни разу и не женился. Сама Примадонна нашла свое счастье, а вот «король отечественной эстрады» остался холост, хотя ему не раз приписывали романы с молодыми артистками.

Возможный ответ — Филипп до сих пор не может забыть Аллу, ни одна женщина в его окружении не может сравниться с ней. В сторону этой теории на днях высказалась давняя подруга Киркорова — сотрудница студии звукозаписи «Мелодия» Юлия Сапрыкина. Женщина стала гостьей передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» и вспомнила годы, когда будущий поп-король решил жениться.

«Его мама позвонила мне и говорит: «Юля, ну что делать? Собирается жениться на Алле Борисовне…» А я говорю: «Чем я могу помочь? Ну чем?» Она: «Ну что-то надо делать», — вспоминает Сапрыкина. — И я ему сказала… Он пришел ко мне, сидит напротив, и я говорю: «Филипчик, ну чего ты на Аллочке женишься? Чего тебе на мне-то не жениться?» А он так засуетился и говорит: «Ну она же поет…» А я говорю: «Я же тоже пою, и в хоре Локтевой пела. В чем дело?» «Ну там любовь, навсегда, навеки. Это точно, сто процентов».

Напомним, Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году, на венчание ездили в Иерусалим. Для Примадонны это был уже четвертый брак, детей звездная пара так и не завела. В 2005-м состоялся развод, после которого бывшие супруги продолжают дружить.

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