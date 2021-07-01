«Повезло с генетикой»: 43-летняя Климова в отглаженных брюках со стрелками уселась на качели-кокон

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что она не изнуряет себя диетами и вообще у нее нет проблем с поддержанием стройности.

Екатерина Климова проводит лето в Москве. Пока из-за занятости: регулярных съемок, репетиций и домашних хлопот актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не может позволить себе насладиться погожими деньками. Многие звезды отказались от заграничных поездок еще и из-за коронавируса. Отдыхать знаменитости предпочитают на дачах или в Подмосковье, а вот на лазурный берег они не рвутся. Но есть и исключения.

В Москве экс-возлюбленная Гелы Месхи гуляет по городу, демонстрируя свои летние наряды. Так, актриса покрасовалась в ультрамодном костюме оттенка свежей зелени. Климова примерила отглаженные брюки со стрелочками, накинув удлиненный жакет поверх пудровой блузки. Изюминкой образа стали пыльно-розовые ботиночки на тракторной подошве с устойчивым каблучком.

Екатерина позировала сидя на качелях-коконе с роскошным букетом алых пионов. Не забыла актриса и про аксессуары — затемненные очки-телевизоры.

«Мне повезло с генетикой: не нужно изнурять себя диетами, заниматься спортом и ухаживать за собой в принципе», — похвасталась актриса.

Но в удовольствии покачаться на качелях и выпить чашечку кофе экс-возлюбленная Гелы Месхи себе не отказывает.

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