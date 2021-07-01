«Наловили рыбки»: Королева в косынке и с двумя косичками сварила с Архипом уху в чугунке на огне

Наташа Королева в Stories микроблога похвасталась своими кулинарными шедеврами. Вместе с красавцем-сыном Архипом на даче украинская дива сварила уху. Для начала возлюбленная танцовщика Сергея Глушко сходила на рыбалку. Потом певица сама нашинковала все необходимое для супа — спелые помидоры, картофель и морковку. Во всем участвовал и сын артистки. Он помогал звездной маме, как второй повар на импровизированной дачной кухне. Варить уху Наташа решила именно на улице — так вкуснее. Все-таки костер, огонь, свежий воздух, дровишки. Все располагает к появлению аппетита.

Для своих кулинарных будней Наташа выбрала стильный аутфит — шикарные локоны певица заплела в две косички и покрыла голову небесно-голубой косынкой. Также Королева примерила практичный молочный комбинезон. Даже в сырую дождливую погоду певица чувствовала себя уютно и комфортно.

«Наловили рыбки, готовим уху!» — похвасталась своими кулинарными буднями певица.

Первым уху из половника попробовал сын артистки. Такая вкуснятина юноше понравилась — нужна добавка.

Смотрите также: