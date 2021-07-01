«Ай, молодцы! Наш «султан» время зря не теряет»: жена Эргенча в бикини ошарашила видом огромного живота

Бергюзар Корель в самое ближайшее время подарит мужу третьего ребенка. И на этот раз долгожданную дочку.

Бергюзар Корель готовится стать мамой в третий раз. На личной страничке в Instagram актриса из турецкого сериала «1001 ночь» поделилась свежим пляжным снимком, позировав в горчичном купальнике. При этом возлюбленная экранного султана Сулеймана удивила поклонников видом раздавшегося тела. Огромный животик Бергюзар даже не пыталась скрыть — это ей едва ли удалось бы сделать. Фигура Корель заметно округлилась, а ведь только недавно звезда худела после вторых родов. Однако став мамой двоих сыновей, она решила не останавливаться и подарить мужу еще и дочку.

«Живот на нос лезет!», «А Сулейман бы хотел шехзаде», «Ура! Они говорили, что будет девочка», «Надо же! За третьим пошли», «Мы и не знали, что у вас будет малыш! И судя по животику, уже скоро», «Как она прятала так долго такое пузико?», «Еще одна мамочка скоро родит!», «Ай, молодцы! Наш «султан» время зря не теряет», — шутят поклонники.

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