Стройные щиколотки на виду: 62-летняя Юдашкина в мюлях вслед за Пугачевой покрасовалась в мятых шортиках

Историк моды Александр Васильев уверен, дамы элегантного возраста могут похвастаться идеальными ножками, они имеют полное право их демонстрировать и всячески подчеркивать нарядами.

В свои 62 года Марина Юдашкина может похвастаться моложавой внешностью и стройной фигурой. Впрочем, не отстает от близкой подруги — жены именитого модельера Валентина Юдашкина и примадонна отечественной эстрады. Еще историк моды Александр Васильев, оценивая молодежные наряды Аллы Пугачевой, подметил, что дамы элегантного возраста, которые могут похвастаться стройной фигурой, имеют полное право демонстрировать ее и всячески подчеркивать стильными луками. Поэтому даже возлюбленной шоумена Максима Галкина искусствовед не запрещает носить ультракороткие платья.

На свежем снимке жена модельера Валентина Юдашкина позировала в мятых белых шортиках из хлопка. Ее аутфит дополнила майка и рубашка. Изюминкой образа стали ультрамодные мюли. Такие мини-шорты есть и в звездном гардеробе Аллы Пугачевой. Этот лук примадонна сочетала с клетчатой кофейной блузой, широким акцентным ремешком, белыми кедами и тонким кардиганом.

«Обе красавицы», «Марина выглядеть стройнее! Но и Алла не отстает», «Подружки-красавицы! Так держать, не распускают себя, следят и за модой, и за стилем», «Шикарные!», «Вот на кого надо ровняться», «Залюбовались вашей грацией и утонченностью», — отметили фолловеры.

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