«Что за сексапильная штучка?»: Бузова в розовом бикини под фламинго дерзко оголила «сочные» бедра

Ольга Бузова произвела фурор, блеснув тонкой талией и «сочными» бедрами в розовом сексапильном бикини под фламинго. Длинноволосая белокурая бестия покрасовалась в купальнике, сразив поклонников утонченной красотой. Свои трусики, которые едва прикрывали аппетитные формы поп-дивы, экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна натянула так высоко на бедра, что казалось, они вот-вот лопнут. Однако модного казуса не случилось. Поющая телеведущая также игриво подчеркнула тугую крепкую маленькую грудь, эффектно блеснув соблазнительной родинкой на животике.

«Что за сексапильная штучка?!», «Помилуй! Трусы на уши задрала, а если лопнут?», «Вот это секси-чика, трусики ничего не скрывают», «Соблазнила меня, раздразнила меня, а белье не сняла», «Вау, Олюся! Жениха подыскиваешь?», «Сейчас трусики по шву разойдутся», «Зачем так труселя натягивать? Чтобы талия уже смотрелась?!», «Беспредел! Просто пляжный беспредел! Как хороша», «Ауф, горячая львица», — не унимались поклонники, одаривая теледиву комплиментами.

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