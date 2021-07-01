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«Что за сексапильная штучка?»: Бузова в розовом бикини под фламинго дерзко оголила «сочные» бедра

Экс-ведущая проекта «Дом-2» в соблазнительном купальнике блеснула своим упругим телом.

«Что за сексапильная штучка?»: Бузова в розовом бикини под фламинго дерзко оголила «сочные» бедра
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова произвела фурор, блеснув тонкой талией и «сочными» бедрами в розовом сексапильном бикини под фламинго. Длинноволосая белокурая бестия покрасовалась в купальнике, сразив поклонников утонченной красотой. Свои трусики, которые едва прикрывали аппетитные формы поп-дивы, экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна натянула так высоко на бедра, что казалось, они вот-вот лопнут. Однако модного казуса не случилось. Поющая телеведущая также игриво подчеркнула тугую крепкую маленькую грудь, эффектно блеснув соблазнительной родинкой на животике.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в розовом бикини под фламинго блеснула упругими бедрами. Фото: Instagram.com/buzova86

«Что за сексапильная штучка?!», «Помилуй! Трусы на уши задрала, а если лопнут?», «Вот это секси-чика, трусики ничего не скрывают», «Соблазнила меня, раздразнила меня, а белье не сняла», «Вау, Олюся! Жениха подыскиваешь?», «Сейчас трусики по шву разойдутся», «Зачем так труселя натягивать? Чтобы талия уже смотрелась?!», «Беспредел! Просто пляжный беспредел! Как хороша», «Ауф, горячая львица», — не унимались поклонники, одаривая теледиву комплиментами.

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