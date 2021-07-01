Казьмина раскрыла, что Аршавин был против рождения третьего ребенка Барановской

Долгое время журналистка Алиса Казьмина была в глазах общественности в статусе разлучницы, так как футболист Андрей Аршавин ушел к ней от телеведущей Юлии Барановской, причем когда та ждала третьего ребенка от спортсмена. Однако женщина заявляет, что она не виновата в расставании звездной пары. В новом выпуске передачи «Судьба человека» она рассказала, как Андрей относился к третьей беременности Юлии на момент, когда нашел себе новую возлюбленную.

«Я не испытывала чувства вины. Потому что, когда я спрашивала Андрея, он сказал: «Дело не в тебе. Уже давно отношения исчерпали себя. Я бы все равно ушел (от Барановской. — Прим. авт.), может быть, чуть позже», — вспомнила Алиса в эфире программы Бориса Корчевникова от 1 июля. — Он ей сказал такую фразу: «Запомни, этот ребенок на твоей ответственности. Я с себя снимаю всякую ответственность — я не хочу этого ребенка, мне не нужен третий ребенок. Не рассчитывай на меня».

По словам Казьминой, Аршавин даже просил Барановскую прервать беременность.

А про Алису футболист якобы говорил, что это единственная женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь. Однако, несмотря на официальный брак и общую дочь Есению, мужчина в итоге развелся с Казьминой, а потом выяснилось, что мать спортсмена собирается выселить бывшую невестку из дома.

Таким образом, Алиса оказалась в той же ситуации, что и Юлия: осталась без мужа и с тремя детьми на руках. Позже у нее обострилось аутоиммунное заболевание, обезобразившее лицо женщины. В эфире передачи Казьмина посетовала, что не знает, за что ей выпало столько страданий.

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