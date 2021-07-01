Молодые и счастливые: Ирина Круг в день смерти мужа обнародовала архивное фото с ним

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года трагически погиб известный шансонье Михаил Круг. На его дом в поселке Мамулино (микрорайон Твери) было совершено нападение. В этот момент в особняке находились еще его жена Ирина, теща и трое детей, сын Дмитрий от первого брака певца, дочь жены музыканта Марина и их общий сын Александр, которому не было и полутора месяцев.

Из-за стрельбы, которую устроили преступники, артист получил тяжелые ранения, 1 июля он умер в больнице. Пострадала также мама Ирины, которая, к счастью, осталась жива.

В день памяти музыканта, Ирина Круг обнародовала архивную фотографию с ним, на которой супруги запечатлены совсем молодыми и счастливыми.

«1 июля — страшный день, 19 лет прошло, а все как будто было вчера. Никому я не пожелаю пережить такое, что я пережила в ту ночь. Михаил Владимирович, мы помним тебя и любим, ты отдал свою жизнь, защищая свою семью», — подписала кадр Ирина.

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