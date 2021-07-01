Скромницы и оригиналки: в каких платьях выходили замуж Бузова, Проклова, Алентова и Полищук

Лето — пора свадеб, КП сделала подборку фото российских звезд в свадебных платьях, и некоторые из них способны удивить.

Начнем едва ли не с самой популярной героини светской хроники Ольги Бузовой. Артистка была замужем один раз за футболистом Дмитрием Тарасовым, под венец с ним она отправилась в кукольном платье с пышной юбкой, форму которой трудно передать словами. Трудились над этим нарядом дизайнеры испанского бренда Lа Sposa.

Свадьба Любови Полищук и Валерия Макарова состоялась в 1971 году. Тогда невесты предпочитали мини, модели которых назывались «парижанка».

Вера Алентова и Владимир Меньшов поженились еще студентами. Актриса тогда не нашла денег на традиционный белый наряд и надела обычное нарядное, по тем временам, платье. Сегодня его могут счесть слишком скромным и закрытым, а тогда такие модели были в моде.

Елена Проклова выходила замуж за Андрея Тришина в 1985 году в платье, которое сшила сама — многослойном и необычным для той эпохи. Вместо фаты она примерила бант. Но главной изюминкой образа стал крупный крест на груди.

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