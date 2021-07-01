Улыбаются и танцуют: дочь Пугачевой поделилась ее уникальным кадром с Орбакасом

Кристина Орбакайте поддерживает теплые отношения с родственниками. Во-первых, она близко общается с отцом Миколасом Орбакасом (Он был первым мужем примадонны, — Прим. ред.). Этот брак просуществовал всего четыре года. Но благодаря этому союзу на свет появилась страшая дочь Аллы Пугачевой. Многие поклонники уверены, что именно Кристина стала тем самым звеном, соединяющим примадонну и ее бывшего мужа. Они хоть и редко, но все-таки общаются. И в этом есть заслуга дочери певицы.

Во-вторых, поп-дива также дружна и с отчимом Филиппом Киркоровым. Сама примадонна делами поп-короля сцены интересуется редко. У Аллы Борисовны свои заботы, подрастают семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Они требуют много внимания. К тому же, артистка счастлива в браке с шоуменом Максимом Галкиным. Поддерживает связь с Филиппом Бедросовичем именно Кристина. Она пригласила артиста на свой юбилей. Там Киркоров повидался с примадонной и ее нынешним мужем. Они даже обменялись любезностями и комплиментами.

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте делилась редкими памятными кадрами с семьей. Так, на одной из вечеринок смеющаяся Алла Пугачева позировала в танце с первым мужем. К маме нежно прильнула и ее старшая дочь, которая явно была рада тому, что ее родители прекрасно ладят между собой.

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