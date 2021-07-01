«Самый простой рецепт на каждый день»: Савельева показала, как делает свою фирменную укладку волос

Певица считает, что с ней справится любая модница.

Саша Савельева обладает длинными локонами, нередко хозяйки столь роскошных волос жалуются на трудности с их укладкой. Однако, как оказалось, певица справляется с ними с легкостью. В личном блоге звезда показала, как она делает свою фирменную прическу.

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«Девочки, вы отчаянно просили меня записать видео, как я укладываю волосы. Самый простой рецепт объемной легкой укладки на каждый день лета», — написала она в Instagram.

Саша наносит текстурирующее средство на мокрые волосы. При помощи рук и фена формирует объем, челку укладывает обычным способом, завершает прическу фиксацией любимым лаком.

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