Под отцовской опекой: красавец-муж Арнтгольц с сынишкой Данилой на руках полюбовался рассветом в своей квартире

Татьяна Арнтгольц на лето отправила одиннадцатилетнюю дочку Машу к бабушке и дедушке в Калининград. Сама актриса осталась в Москве с мужем Марком Богатыревым и сынишкой Данилой. Малыш требует у звездной мамочки максимум ее внимания. Тем более, что она уже вышла из декрета и вернулась на съемочную площадку программы «Жди меня». Этот проект Татьяна ведет вместе с Александром Лазаревым-младшим. Справляться с крохой-сынишкой знаменитости помогает муж и нянечка.

На личной страничке в Instagram Марк Богатырев поделился свежим снимком с подросшим четырехмесячным сыном Данилой. Актер с малышом на руках любовался рассветом в их квартире. Автором фото выступила Татьяна. Такое счастье на троих умилило поклонников Арнтгольц. А Марка фанаты и вовсе считают заботливым и любящим отцом.

«Вместо того, чтобы покупать своим детям все то, чего не было у вас, вы должны обучать его тому, чему вас никогда не обучали. Вещи изнашиваются. Знания остаются». Брюс Ли», — подписал свой трогательный снимок с сынишкой Марк.

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