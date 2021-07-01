Наряд моделировал муж: Марина Юдашкина в платье с акцентной талией предстала на концерте

Валентин Юдашкин в сопровождении жены Марины отметился в итальянском городе Черноббио на светском рауте, в рамках которого был организован показ ювелирных изделий Cartier, а также прошел концерт американской певицы Николь Шерзингер.

Марина, как преданная супруга, выбрала для выхода на публику платье, которое моделировал ее возлюбленный. А он, стоит сказать, смог подать фигуру своей избранницы в выгодном свете. Защипы на талии и крупное украшение в этой области в виде россыпи камней хорошо подчеркнули тонкую талию знаменитой блондинки. Сама Юдашкина осталась в восторге и от показа, и от выступления артистки из США.

«Платье великолепное. Вы прекрасны!», «Какое у вас красивое платье! Шикарная женщина», «Платье необыкновенное, супер, вам очень идет», «Шикарная, утончения, великолепная женщина», — похвалили Марину ее фолловеры в личном блоге.

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